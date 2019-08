30 agosto 2019- 14:48 Governo: Zingaretti, 'su Dl sicurezza almeno recepire osservazioni Quirinale'

Roma, 30 ago. (AdnKronos) - "Abbiamo proposto al presidente Conte che sui decreti sicurezza si proceda almeno al recepimento delle indicazioni pervenute dal presidente della Repubblica". Lo ha detto Nicola Zingaretti al termine delle consultazioni con il premier incaricato Giuseppe Conte."Occorre riaprire una stagione di vere politiche per la sicurezza urbana. In questi mesi c'è stata molta propaganda ma servono vere politiche" che prevedano la chiusura del "contratto delle forze dell'ordine, investimenti sulle forze dell'ordine, presidi nei quartieri e riaprire la stagione del piano per le periferie. Una strategia per rendere più sicure le città".