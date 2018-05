5 maggio 2018- 11:10 Gp Spagna, Marquez vola nelle terze libere

Jerez de la Frontera, 5 mag. (AdnKronos) - Nelle terze libere della MotoGp a Jerez de la Frontera lo spagnolo della Honda, Marc Marquez ha fatto segnare il miglior tempo in 1.37.702, precedendo la Honda di Cal Crutchlow a +0.271 e la Suzuki di Andrea Iannone a +0.287. In quarta posizione ha chiuso il francese Johann Zarco con la Monster Yamaha Tech 3, seguito dalla Ducati di Jorge Lorenzo. Il sesto tempo è stato messo a segno da Jack Miller e il settimo dalla Yamaha di Valentino Rossi, in ritardo da Marquez di +0.638. Chiudono la top ten, Dani Pedrosa, Danilo Petrucci e Alex Rins. 11esimo tempo per la Ducati di Andrea Dovizioso, seguita dalla Yamaha di Maverick Vinales e dall'Aprilia di Aleix Espargaro.