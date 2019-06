20 giugno 2019- 15:13 Gran Sasso: positivo incontro Toninelli-Marsilio, verso intesa su commissario

Roma, 20 giu. (AdnKronos) - Si va verso l’intesa sulla designazione del commissario straordinario per la messa in sicurezza dell’acquifero del Gran Sasso, previsto dal decreto Sblocca cantieri, dopo il positivo incontro, oggi al Mit, tra il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, e il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.A giorni sarà insediato un tavolo con il dicastero di Porta Pia, Presidenza del Consiglio, Mef e Regione per la rapida scrittura del Dpcm che condurrà alla nomina del commissario.