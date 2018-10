31 ottobre 2018- 11:53 Grande Guerra: cento anni fa a Villa Giusti la firma dell'armistizio

Venezia, 31 ott. (AdnKronos) - Sabato prossimo, 3 novembre, alle ore 12:30, a Villa Giusti, in località Mandria di Padova, dove esattamente cento anni fa venne firmato l’armistizio che pose fine alla prima guerra mondiale, verrà sottoscritto un documento che dichiara il Veneto “Terra di Pace”, ai sensi della Legge regionale 25 ottobre 2018, n. 35. “Vogliamo dare risalto ai luoghi simbolo del nostro territorio e nel contempo diffondere il messaggio di convivenza fraterna tra le genti – spiega l’assessore alla cultura, Cristiano Corazzari, delegato dal presidente Luca Zaia alla firma della dichiarazione –. Gli accadimenti e i protagonisti della Grande Guerra hanno lasciato un segno forte e incancellabile nel Veneto e come Regione abbiamo dedicato grande impegno in questi anni del centenario a commemorare le vicende del primo conflitto mondiale, svolgendo una vasta azione, sia di sostegno alla tutela dei beni monumentali, mediante un complesso sistema di interventi manutentivi, di recupero, ripristino o restauro di immobili storici, di strutture e infrastrutture militari, di sacrari, cimiteri e memoriali dedicati ai Caduti, sia, in parallelo, di valorizzazione del patrimonio, di disseminazione e diffusione della sua conoscenza, di didattica e divulgazione, di invito alla sua fruizione. Uno degli obiettivi che ci siamo posti è quello di tramandare alle future generazioni i valori della pace, partendo dal riconoscimento del sacrificio di tanti italiani e veneti che hanno combattuto per difendere la propria patria”. “La ricorrenza del centesimo anniversario dell’Armistizio – conclude Corazzari – è quindi l’occasione per un forte richiamo alla pace e alla cooperazione, per riaffermare i diritti inalienabili della persona e dei popoli, in armonia con i principi costituzionali, del diritto europeo e del diritto internazionale”.