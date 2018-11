3 novembre 2018- 10:51 Grande Guerra: FdI domani a Milano sotto sede Moody's

Milano, 3 nov. (AdnKronos) - Esponenti e simpatizzanti di Fratelli d’Italia si danno appuntamento domani a Milano, sotto la sede dell'agenzia di rating Moody's, in corso di Porta Romana 68, alle 11.30, per ricordare il centenario della Grande Guerra, ritenendo "scandaloso e offensivo - si legge in una nota - il disinteresse totale delle istituzioni per la ricorrenza del centenario della vittoria nella Prima Guerra Mondiale, un momento drammatico della storia in cui gli italiani seppero compattarsi, difendere la propria patria e renderla libera e sovrana". Fratelli d’Italia srotolerà un grande tricolore sotto la sede dell'agenzia di rating, anche in segno di protesta verso "quei colossi della finanza globale completamente slegati dal principio democratico della rappresentanza che pretendono di imporre alle nazioni le scelte sul futuro. Ma l’Italia è una nazione sovrana, lo è stata cent’anni fa, lo è stata sempre nei suoi momenti migliori, e deve esserlo anche ora. Oggi come ieri, non passa lo straniero" conclude la nota.