31 ottobre 2018- 15:20 Grande Guerra: il 4 novembre a Vicenza l'evento conclusivo celebrazioni Centenario

Vicenza, 31 ott. (AdnKronos) - Venerdì 2 e domenica 4 novembre a Vicenza verrà ricordato il Centenario della Vittoria 1918-2018, con la Festa dell'Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate. L'evento conclusivo delle celebrazioni del Centenario della Grande Guerra si terrà domenica 4 novembre in piazza dei Signori dove ci sarà anche lo scoprimento di una nuova lapide dedicata ai Caduti della prima guerra mondiale.Il fitto programma di eventi è organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con il CoESPU (Centro di eccellenza per le Stability Police Units dei Carabinieri) e grazie al coordinamento della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza.Partecipano l'associazione nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra, la sezione A.N.A. di Vicenza "Monte Pasubio" e la Fondazione 3 Novembre 1918.Le iniziative in programma sono state illustrate questa mattina nella sede della Prefettura di Vicenza dal sindaco Francesco Rucco, dal prefetto Umberto Guidato e dal generale di brigata Giovanni Pietro Barbano, direttore del CoESPU.