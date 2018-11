2 novembre 2018- 12:57 Grande Guerra: Veneto, Donazzan a conclusione celebrazioni del Centenario (3)

(AdnKronos) - Domenica 4 novembre, anniversario della Vittoria e festa dell’unità nazionale e delle Forze armate, l’assessore Donazzan parteciperà alla messa in suffragio dei caduti in Duomo a Vicenza, presieduta dal vescovo mons. Beniamino Pizziol, e alla successiva cerimonia in onore ai caduti in piazza dei Signori durante la quale sarà scoperta la lapide del centenario che farà memoria dei militari e dei civili periti nella Grande Guerra. In serata, nel Ridotto del teatro comunale di Vicenza, l’assessore interverrà alla conferenza conclusiva del ciclo storico dedicato ai cento anni dalla vittoria, promosso dalla Fondazione 3 Novembre 2018: a tratteggiare il ruolo di Vicenza nella Grande Guerra sarà lo storico Paolo Pozzato.“Gli eventi e i gesti simbolici di queste giornate – sottolinea l’assessore - saranno occasione non solo di fare memoria di ciò che è stato, rendendo un doveroso e grato tributo a chi tanto sofferse per la libertà della Patria; ma ci impegnano a scoprire e a vivere con ritrovata consapevolezza l’eredità di una guerra e di una vittoria che ha cambiato per sempre la storia dell’Italia e dell’Europa e quella geopolitica del mondo”.