GRANDE NORD: REGUZZONI, LAVORIAMO PER COSTRUIRE NUOVO STATO FEDERALE

12 febbraio 2018- 12:15

Milano, 12 feb. (AdnKronos) - "Grande Nord è la sola vera alternativa. Lavoriamo per costruire con moderazione e determinazione un nuovo Stato del Nord, entità federale inserita in un contesto europeo. Diverso dall’Europa di oggi, che è da cambiare ma a cui non vogliamo e non possiamo rinunciare". È questa la sfida che Marco Reguzzoni, leader di Grande Nord, lancia nell'editoriale che ha scritto per la prima pagina della rivista 'Grande Nord', in distribuzione da oggi in tutti i gazebo elettorali e nelle sedi dei comitati presenti in tutte le regioni del Nord.