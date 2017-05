GRANDE NORD: REGUZZONI, MIRIAMO A RAPPRESENTARE IL 51% DEL NORD

29 maggio 2017- 18:37

Milano, 29 mag. (AdnKronos) - Grande Nord, il movimento lanciato sabato a Milano dall'imprenditore Roberto Bernardelli, che ha raccolto i delusi del nuovo corso della Lega impresso dal segretario Matteo Salvini, "mira a rappresentare il 51% del nord". Lo spiega all'Adnkronos Marco Reguzzoni, ex esponente del Carroccio, già capogruppo alla Camera della Lega e oggi imprenditore, tra i fondatori del neonato movimento. Nessun timore per un eventuale sbarramento al 5% previsto dalle nuova legge elettorale in incubazione: "avremo ben oltre il 5%". Anzi, al limite, "resteranno fuori loro"."Non sto scherzando. All'inizio ridevano anche di Bossi. E invece...". D'altra parte, fa notare Reguzzoni, "la Lega non è più inclusiva da anni. In quanti hanno votato Salvini? In settemila, non di più". A chi gli fa notare che alle primarie si sono espressi soltanto i militanti iscritti da almeno cinque anni, "non ce ne sono molto di più di sostenitori" assicura Reguzzoni. "La verità è che c'è tantissima gente che non aspettava altro", aggiunge riferendosi ai tanti fuoriusciti e delusi che da tempo non si sentono più rappresentati. Delle oltre 1000 adesioni ufficializzate, Reguzzoni si dice "assolutamente soddisfatto, tanto più che soltanto oggi ne sono arrivate altre centinaia. Sono anzi un po' sorpreso dal diluvio di richieste. Confesso che è inaspettato. Ora inizia un percorso che stiamo accelerando" per dotare il movimento di strutture e organizzazione.