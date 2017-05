GRANDE NORD: REGUZZONI, MIRIAMO A RAPPRESENTARE IL 51% DEL NORD (2)

29 maggio 2017- 18:37

(AdnKronos) - Sui rapporti futuri con la Lega di Salvini, Reguzzoni spiega che ormai "ha scelto di rappresentare qualche cosa di diverso. E' la Lega che è cambiata e non noi. Io resto liberale e federalista. La Lega di Salvini sostiene il contrario. Sono interventisti in economia, quasi socialisti e nazionalisti in politica. Noi vogliamo costruire qualcosa che sia anti parassiti".Per quanto riguarda la elaborazione della nuova legge elettorale, Reguzzoni chiarisce: "non me ne frega niente. Si tratta solo del tentativo per conservare se stessi anche di fronte a un popolo che vuole cambiare". Una legge elettorale che è finalizzata "a lasciarci fuori. Ma noi avremo altro che il 5%. Saranno loro (la Lega di Salvini) a restare fuori".Una nota parzialmente positiva è rappresentata dal referendum, il cui decreto è stato firmato oggi dal presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni. Tuttavia, "si sarebbe potuto fare molto di più. E' si un primo passo - nota - che però non porta da nessuna parte. Maroni avrebbe potuto avocare a sé le competenze previste dall'articolo V della Costituzione che offre uno spiraglio per legiferare su alcune materia, come ad esempio la scuola".