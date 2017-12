GRAVE INCIDENTE SULLA CASSIA: STRADA CHIUSA

13 dicembre 2017- 10:59

Roma, 13 dic. - (AdnKronos) - Code per incidente grave sulla Via Cassia al km 35+800 all'altezza di Settevene in direzione di Roma. La strada è chiusa temporaneamente per rilievi. Lo comunica Astral Infomobilità.