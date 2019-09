4 settembre 2019- 19:26 Gravina: 'bene ministero sport, buon lavoro a Spadafora'

Roma, 4 set. (AdnKronos) - "La Figc augura buon lavoro al neo Ministro allo Sport e alle Politiche Giovanili Vincenzo Spadafora". Lo ha dichiarato il Presidente della Federcalcio Gabriele Gravina che coglie "anche l’occasione per ringraziare il premier Giuseppe Conte che ha inteso condividere un’esigenza fortemente sentita dal nostro mondo nell’istituire un vero e proprio Ministero dello Sport". Anche il presidente della Lega B, Mauro Balata ha voluto inviare i suoi auguri al neo Ministro dello Sport. "I migliori auguri di buon lavoro al neo Ministro allo Sport e alle Politiche Giovanili Vincenzo Spadafora". Lo augura il presidente della Lega Serie B, Mauro Balata, attraverso l'Adnkronos, al Ministro Spadafora, sottolineando "la giusta rilevanza che il premier Giuseppe Conte ha voluto dare al mondo dello sport con l'istituzione di un vero e proprio Ministero dello Sport". Il presidente Balata e tutta la Serie B si rende "disponibile nei tempi e nei modi che il Ministro vorrà adottare, per un confronto sui molti temi ancora aperti che andranno portati avanti con la dovuta attenzione e attraverso il costante e continuo confronto e dialogo tra le parti in causa".