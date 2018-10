22 ottobre 2018- 14:37 Gravina nuovo presidente Figc

Fiumicino, 22 ott. - (AdnKronos) - Gabriele Gravina è il nuovo presidente della Figce resterà in carica per i prossimi due anni. L'ex numero 1 della Lega Pro, candidato unico alla massima poltrona della Federcalcio, è stato eletto già al primo scrutinio dai delegati dell'assemblea elettiva riuniti all'Hotel Hilton di Fiumicino con il 97,20% dei voti. Si chiude così la gestione commissariale di Roberto Fabbricini, durata 9 mesi e iniziata l'1° febbraio dopo la mancata elezione del presidente nella precedente assemblea elettiva di fine gennaio. La crisi della Figc si era invece aperta quasi un anno fa, il 13 novembre 2018, con la mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali in Russia seguita una settimana dopo dalle dimissioni dell'allora presidente Carlo Tavecchio.