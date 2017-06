GRENFELL TOWER, ANCORA IGNOTO IL NUMERO DEI DISPERSI

15 giugno 2017- 11:10

Londra, 15 giu. (AdnKronos) - I vigili del fuoco sono ancora impegnati sul luogo della tragedia di Londra: l'incendio è stato in gran parte domato, anche se - riferisce questa mattina la Bbc - c'è ancora fumo in alcuni punti della Grenfell Tower. I pompieri non sono ancora riusciti - prosegue la stessa fonte - a perlustrare l'intero edificio.Al momento non è ancora chiaro quale sia il numero dei dispersi. Parlando con la Bbc il capo dei vigili del fuoco, Dany Cotton, ha affermato: "Non sappiamo quanto persone ci fossero nell'edificio. Ci sono delle persone che vivevano da sole, per cui non siamo sicuri se fossero in casa o fuori" al momento dell'incendio. "Ci sono persone date per disperse che potrebbero essere trovate nei centri di accoglienza o negli ospedali - ha continuato -. Appena possiamo entreremo nell'edificio" per una ricerca accurata. "E' troppo presto - ha aggiunto Cotton - per speculare sulle cause" dell'incendio, che per ora ha provocato 12 morti accertati, mentre si contano ancora numerosi dispersi, tra cui due giovani italiani. "Nella mia carriera non avevo mai visto un incendio simile - ha ripetuto - Le fiamme si sono propagate molto velocemente. E' troppo presto per speculare sulle cause, ci sarà un'indagine approfondita. In questo momento siamo ancora nella fase del soccorso". I vigili del fuoco hanno compiuto una rapida perquisizione e ricerca in tutti i 24 piani della Grenfell Tower ma un'ispezione approfondita al momento è stata rinviata perché considerata pericolosa in relazione ai timori relativi alla sicurezza dell'edificio, spiega ancora Cotton: "Ai piani alti restano alcune piccole sacche di incendio. Considerata la natura dell'edificio al momento non stiamo inviando vigili, perché strutturalmente non è sicuro per loro andare proprio in cima all'edificio ora". Cotton ha quindi spiegato che "il piano prevede l'arrivo oggi del team 'search and rescue', una valutazione delle condizioni dell'edificio assieme a periti specializzati e alle autorità, la messa a punto di misure volte a sostenere l'edificio per permettere a noi ed alla polizia di continuare le ricerche al suo interno".