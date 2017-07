GROSSETO, AUTO SI SCHIANTA CONTRO UN PINO: 3 MORTI CARBONIZZATI

4 luglio 2017- 08:28

Grosseto, 4 lug. (Adnkronos) - Un'auto ha preso fuoco dopo essere andata a sbattere contro un albero: i tre occupanti sono morti tra le fiamme. L'incidente è accaduto questa mattina intorno alle 4,45 sulla strada che collega Marina di Grosseto a Castiglione della Pescaia, in prossimità dell'ingresso dell'aeronautica militare.Per cause in corso di accertamento, l'auto è finita contro una pino incendiandosi. Le tre persone all'interno sono decedute e sono rimaste carbonizzate all'interno dell'auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.