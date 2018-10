5 ottobre 2018- 13:47 Gruppo Cap: a Milano un incontro sulla comunicazione efficace in Csr

Milano, 5 ott. (AdnKronos) - La sostenibilità è un fattore competitivo cardine nella strategia di comunicazione di un’azienda. Ma quali sono i comportamenti più virtuosi in fatto di politiche socialmente responsabili? Come comunicare ai cittadini il proprio impegno di sostenibilità in modo efficace e trasparente? In quale modo orientare cittadinanza e stakeholder verso un percorso di scelta consapevole? E infine, nell’era digitale, quali sono gli strumenti più efficaci per adottare politiche green? Sono solo alcuni dei quesiti che verranno affrontati durante il seminario organizzato da Gruppo Cap dal titolo 'Comunicare la sostenibilità. Realtà a confronto', in calendario mercoledì prossimo, 10 ottobre, a partire dalle 9, nella sede milanese di Fast, la Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche, in collaborazione con l’Unione giornalisti italiani scientifici.