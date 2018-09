29 settembre 2018- 10:34 Gruppo Cap inaugura nuovo hub all’Idroscalo di Milano

Milano, 29 set. (AdnKronos) - All’Idroscalo di Milano è stata inaugurata Salazzurra, un nuovo Centro di Ricerche e innovazione del Gruppo Cap, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano. Madrina della serata, la conduttrice Licia Colò che in occasione della Notte dei Ricercatori ha ribadito l’importanza dell’acqua al fine di un utilizzo consapevole con meno sprechi possibili. Una visita guidata con la presenza dei numerosi sindaci del milanese e del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, per mostrare le tecnologie utilizzate all’interno dell’hub. Laboratori di analisi nel quale convergeranno start up, università e centri di ricerca per progetti internazionali sono alla base del nuovo polo nato sulle sponde dell’Idroscalo. “Metteremo al centro le nuove generazioni di innovatori, dando loro l’opportunità di mettere a frutto le loro idee nel settore idrico e ambientale”, ha dichiarato Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato di Gruppo Cap. L’obiettivo che si pone l’azienda a capitale interamente pubblico che gestisce il servizio idrico integrato sul territorio della Città metropolitana di Milano (e in diversi altri comuni delle province di Monza e Brianza, Pavia, Varese, Como) è quello creare un polo dell'innovazione per la gestione sostenibile dell’acqua. All’interno di Salazzurra verrà dedicato anche uno spazio di open innovation dove far crescere le migliori start up. L’hub di Segrate, sarà aperto ai visitatori e alle scuole, con i ricercatori dei laboratori pronti a mettersi a disposizione di quanti saranno interessati a conoscere il ciclo dell’acqua. Non manca inoltre la tecnologia con pannelli touchscreen e video illustrativi sul quotidiano viaggio intrapreso dall’acqua per arrivare nelle nostre case.