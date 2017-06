GRUPPO CAP: NUOVO CENTRO DI RICERCA CONDIVISA ALL'IDROSCALO DI MILANO

Milano, 6 giu. (AdnKronos) - Un certo di ricerca aperto per stimolare la conoscenza condivisa nel settore dell’acqua e del servizio idrico. E’ il progetto del Gruppo Cap, la società che gestisce il servizio idrico integrato sul territorio della Città Metropolitana di Milano e in altri Comuni della Lombardia, che aprirà nella Sala Azzurra dell’Idroscalo di Milano un centro di ricerca con Università e fondazioni. Il centro dovrebbe essere pronto per la primavera del 2018 ed è stato finanziato anche con fondi del programma Industria 4.0. "Vogliamo creare un centro di ricerca con i nostri laboratori da mettere a disposizione anche delle Università interessate, delle fondazioni e delle associazioni, per creare una conoscenza condivisa sull’acqua", ha spiegato Alessandro Russo, presidente del Gruppo Cap, in conferenza stampa a Milano.