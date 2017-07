GRUPPO CAP: NUOVO QUARTIER GENERALE A MILANO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE (3)

28 luglio 2017- 15:19

(AdnKronos) - Parallelamente, Gruppo Cap ha avviato un’indagine consultiva tra i propri dipendenti affinché la nuova struttura sia in grado di rispondere a criteri ambientali ed estetici e, allo stesso tempo, di conformarsi alle esigenze del suo personale.L’oro blu, elemento che Cap preserva e gestisce al meglio con il lavoro di ogni giorno, si unisce quindi a uno stile moderno e a basso impatto ambientale: le scelte relative all’involucro edilizio e ai sistemi impiantistici sono state effettuate in funzione della particolarità del contesto di inserimento per realizzare un edificio sostenibile dal punto di vista energetico, ambientale ed economico, che garantisca livelli ottimali di comfort termico durante il periodo di utilizzo, riducendo anche il fabbisogno di energia primaria grazie all’uso corretto delle risorse naturali.Una serie di scelte che elevano la nuova sede del Gruppo Cap a livello 'Gold' della certificazione Leed per gli edifici sostenibili, in quanto soddisfa i prerequisiti di ognuna delle 6 macro categorie previste: sostenibilità del sito, gestione efficiente delle acque, energia e ambiente, materiali e risorse riciclabili e riciclati, controllo della qualità dell’aria negli ambienti costruiti, elevati livelli di progettazione e innovazione.