GRUPPO CAP: RUSSO, PIANO AL 2021 AMBIZIOSO, INVESTIMENTI PER 536 MLN

6 giugno 2017- 16:24

Milano, 6 giu. (AdnKronos) - Nei prossimi cinque anni il Gruppo Cap prevede investimenti per 536 milioni di euro, per una media di 107 milioni l'anno. Questo uno dei punti del piano industriale della società, l'azienda pubblica che gestisce il servizio idrico della Città Metropolitana di Milano. "Abbiamo approvato un piano industriale per i prossimi cinque anni che è molto ambizioso", ha spiegato il presidente del Gruppo Cap, Alessandro Russo, in conferenza stampa a Milano. "E' previsto di aumentare di oltre 100 milioni di euro quelli che erano già gli investimenti pianificati e quindi portarlo sopra i 500 milioni di euro nel quinquennio. Vuol dire che supereremo i 100 milioni di investimento all'anno, che è un obiettivo molto ambizioso". E il direttore generale, Michele Falcone, ha sottolineato che "nel 2016 la quota degli investimenti portati a termine da Gruppo Cap ha sfondato il tetto degli 80 milioni di euro, dando continuità al trend positivo degli ultimi anni. Gli investimenti del gruppo sono passati in pochi anni dai 60 milioni di euro del 2012 agli oltre 80 milioni del 2016. Oggi si attestano su un valore di 42 euro per abitante all'anno, contro la media di 33 euro del Nord Italia". La società ha anche approvato il bilancio 2016, che si è chiuso con un valore della produzione di oltre 304 milioni di euro e un saldo di gestione che sfiora i 30 milioni, con oltre 80 milioni investiti nel 2016 in infrastrutture a servizio del territorio e 2.000 posti di lavoro creati tra diretti e indiretti. Per Russo è stato "un bilancio positivo, che si conclude con un risultato nelle attese e che dimostra che l'azienda è solida". Inoltre il saldo di gestione, che sarà reinvestito, come stabilito dai soci, renderà la società "ancora più forte. Sono ormai anni che i Comuni ci chiedono di non distribuire gli utili, ma di utilizzarli per far fronte agli investimenti".