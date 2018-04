24 aprile 2018- 20:58 Gruppo Cap: sabato l'Idroscalo riparte con una festa dello sport

Milano, 24 apr. (AdnKronos) - Il Mare di Milano riparte con una festa all’insegna dello sport e del divertimento. Sabato 28 aprile, Gruppo Cap, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano e sponsor di Idroscalo, in collaborazione con il Centro sportivo italiano (Csi) organizza un evento che coinvolgerà oltre 500 bambini: gli iscritti al Csi e sarà aperto anche a tutti i piccoli atleti dai 6 ai 12 anni che vorranno partecipare con le loro famiglie. L’evento si terrà presso l’Area Multisport di Idroscalo, ingresso Porta Maggiore. Ad attendere tutti i partecipanti un grande happening di attività e di giochi. Per l’occasione tre le madrine d’eccezione che accompagneranno i piccoli ospiti in questa avventura: l’icona del volley italiano Maurizia Cacciatori, la ginnasta Angelica Savrayuk e la pattinatrice olimpica Martina Valcepina. Niente classifiche né competizione, ma tanta voglia di stare insieme e giocare per conoscere il piacere di vivere le tante discipline sportive che caratterizzano e animano Idroscalo: calcio, pallacanestro, pallavolo, ultimate (frisbee), dodgeball, soft rugby, baseball, tiro con l’arco, softball e biliardino. Per ogni sport un campo da gioco dedicato e gli istruttori del Csi a fianco dei più piccoli per coordinare lo svolgimento delle attività. Nelle vesti di stelle dello sport italiano, pronte a supportare e sostenere i giovanissimi atleti, sono attese Maurizia Cacciatori, una delle pallavoliste più vincenti di sempre, Angelica Savrayuk, vincitrice con la Nazionale di ritmica di oltre 100 medaglie e la campionessa di pattinaggio e Martina Valcepina, argento alle ultime olimpiadi di Pyeongchang, nella staffetta 3000metri.