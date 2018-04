24 aprile 2018- 20:58 Gruppo Cap: sabato l'Idroscalo riparte con una festa dello sport (2)

(AdnKronos) - Si comincia alle 9 con il primo turno di piccoli sportivi che si alterneranno nelle 10 postazioni di gioco fino alle 13. Si ricomincia poi alle 14.30 fino alle 18 con il secondo turno. Non solo, per chi vorrà provare l’emozione del climbing, sarà attivata, mediante la supervisione dello staff della Fasi (Federazione arrampicata sportiva italiana), dalle 14.30 alle 16.30, l’area di Arrampicata sportiva adiacente all’area Multisport. Non ultimo il Water Truck, messo a disposizione da Gruppo Cap, pronto a dissetare gratuitamente con acqua naturale e frizzante, tutti i presenti in ottica plastic free e km 0. "L’Idroscalo non poteva ospitare un evento più rappresentativo dedicato alle famiglie nel nome dello sport più sano e divertente - afferma Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato di Gruppo Cap -. Con la sponsorizzazione triennale di Gruppo Cap, vogliamo che Milano, città d’acqua per eccellenza, torni a specchiarsi nel nuovo Idroscalo per diventare non solo un punto di riferimento per il tempo libero, ma anche un centro di ricerca nel settore idrico e nell’applicazione di progetti per lo sviluppo dell’economia circolare". Tanti gli eventi in calendario: dalla Deejay Tri, il 19 e 20 maggio al torneo di Minirugby sempre il 20 maggio. Il 27 maggio Gruppo Cap, in collaborazione con il Csi, rinnova l’appuntamento con un evento Multisport, una giornata di gioco polisportivo abbinata a tornei di calcio, basket, volley non competitivi. E per gli appassionati della pallacanestro open air, il torneo di Street Basquet 3vs3, il 3 giugno.