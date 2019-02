21 febbraio 2019- 16:05 Gruppo Cap: Top Utility, prima azienda pubblica per ricerca e innovazione

Milano, 21 feb. (AdnKronos) - Gruppo Cap è la prima azienda pubblica per lo sviluppo di progetti all’avanguardia nel settore idrico integrato. Il gestore del servizio idrico della Città metropolitana di Milano si è aggiudicata il premio Top Utility Ricerca & Innovazione, dopo avere conseguito nel 2017 il premio Top Utility Assoluto e l’anno scorso il premio Top Utility Comunicazione. Il riconoscimento è stato assegnato da Althesys, in occasione della settima edizione del rapporto Top Utility Analysis a Milano. Il premio è stato ritirato da Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato Gruppo CAP, e Michele Falcone, direttore generale. "Questo riconoscimento premia la nostra visione, quella che noi chiamiamo #Waterevolution e che vede l'acqua come elemento centrale nello sviluppo sostenibile del territorio", ha commentato Russo. "Un obiettivo ambizioso, che ha bisogno di tecnologie all’avanguardia e strategie imprenditoriali capaci di scommettere sulle persone, sulle competenze, sulle tecnologie, e sulle idee che sono ovunque e non solo in azienda. Per questo abbiamo aperto il nostro centro di ricerche a innovatori e startupper che arrivano da tutto il mondo. Il premio Top Utility è davvero la dimostrazione di come si possa coniugare identità pubblica, capacità ed efficienze industriali e che il dibattito che contrappone pubblico a privato è davvero semplicistico e superato in un senso e nell’altro". Il gestore che fornisce il servizio idrico integrato a 2,5 milioni di cittadini nei comuni dell’hinterland milanese ha ricevuto il premio “per aver dedicato alla Ricerca e all'Innovazione una parte consistente delle proprie risorse, attivando numerosi progetti in ottica di sostenibilità, economia circolare, qualità e digitalizzazione”.