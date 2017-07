GRUPPO CAP: #WATEREVOLUTION ARRIVA AL CARROPONTE CON L’ACQUA A KM 0

21 luglio 2017- 21:04

Milano, 21 lug. (AdnKronos) - Acqua in bottiglia? Neanche a pagarla. È successo proprio al Carroponte con 'Freewater. Acqua gratis e libera dalla plastica', l’iniziativa che nasce per valorizzare l’acqua di rete e favorire la promozione della sostenibilità dei consumi e degli usi di questa preziosa risorsa. Grazie alla casa dell’acqua e ai due erogatori messi a disposizione per tutta la stagione da Gruppo Cap, l’azienda pubblica del servizio idrico metropolitano, le bottiglie di plastica hanno lasciato il testimone a brocche e borracce fornite proprio da Gruppo Cap. Risultato? Il pubblico della manifestazione, per 4 giorni fino a ieri giovedì 20 luglio, ha consumato acqua a chilometro 0, gratuita e senza plastica.Freewater è un esempio concreto di quello che Gruppo Cap chiama #waterevolution."La waterevolution è innanzitutto fatta di gesti quotidiani con cui possiamo dare valore al più prezioso dei nostri beni: l’acqua. Grazie a iniziative come queste si può operare un vero cambiamento culturale, spostando la prospettiva dal semplice consumo alla valorizzazione di una risorsa che sta diventando sempre più fondamentale salvaguardare, - afferma Alessandro Russo, presidente di Gruppo Cap -. L’acqua è una risorsa energetica straordinaria ed è destinata a diventare una dei protagonisti della quotidianità che vivremo nelle nostre città sempre più sostenibili".