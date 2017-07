GRUPPO CAP: #WATEREVOLUTION ARRIVA AL CARROPONTE CON L’ACQUA A KM 0 (2)

21 luglio 2017- 21:04

(AdnKronos) - Come nell’edizione precedente, Gruppo Cap partecipa alla kermesse sonora in qualità di partner. L’iniziativa Freewater si inserisce all’interno del 'Carroponte Green. Insieme verso la sostenibilità', il progetto lanciato dal festival sestese giunto alla sua ottava edizione, che mira a coinvolgere il pubblico in una serie di attività all’insegna del rispetto dell’ambiente. "Il percorso verso la sostenibilità di Carroponte disegna la linea della Green Roadmap, la tabella di marcia sostenibile che intende fare un cammino di responsabilità sociale a partire dall’analisi e dal monitoraggio dei consumi delle proprie attività".La 'campagna di liberazione dell’acqua' si presenta anche come l’occasione per registrare la prima traccia del 'Responsible Box', un vecchio juke-box modificato e programmato a favore della sostenibilità, che sarà un contatore e contenitore online dei risultati delle iniziative ecofriendly di Carroponte. Grazie al supporto degli esperti di Area Ridef verranno conteggiati i consumi e i risparmi nel corso delle attività selezionate. Durante le date di 'Free Water' è stato compensato l’impatto sull’ambiente in termini di anidride carbonica equivalente del consumo elettrico di audio, video e luci delle serate.