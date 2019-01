31 gennaio 2019- 16:22 Gruppo Md: nel 2018 vendite nette a 2,5 mld (+7,7%)

Roma, 31 gen. (AdnKronos) - Il gruppo Md continua a crescere e apre l’anno del 25mo con un +7,7% di incremento 2018 su 2017, portando così a 2,5 miliardi di euro le vendite nette del gruppo. Fondato 25 anni fa da Patrizio Podini che tutt’ora lo presiede, è oggi il terzo gruppo del settore discount in Italia per fatturato, il secondo se si tiene conto soltanto di quelli a capitale italiano, detenendo una quota del retail discount del 15%. L’insegna Md è accesa su oltre 750 punti vendita in tutta Italia, serviti da 8 centri logistici per la distribuzione. Un’organizzazione che dà lavoro a 7000 dipendenti. Dopo la storica acquisizione di Ld Market nel 2013 e dei suoi 320 punti vendita dislocati prevalentemente nel Nord Italia, il Gruppo ha iniziato un percorso di affermazione a livello nazionale, rendendosi protagonista di una crescita esponenziale, con l’apertura di decine di punti vendita a nuovo format su terreni di proprietà in tutta Italia e la ristrutturazione di oltre 130 filiali. Il piano di sviluppo fino al 2021 del gruppo prevede l’apertura ogni anno di una media di 45 nuovi punti vendita, con superfici da 1.500/2.000 mq, a cui continuerà ad affiancarsi la ristrutturazione di centinaia di filiali, con una media di 550 nuove assunzioni ogni anno. Investimento previsto: oltre un miliardo di euro.