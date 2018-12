10 dicembre 2018- 12:02 Gruppo Psc: da Trenitalia contratti da 40 mln per sistemi antincendio

Roma, 10 dic. (AdnKronos) - Il Gruppo Psc, realtà industriale internazionale specializzata in impianti tecnologici, realizzerà sistemi antincendio sui treni della flotta Trenitalia, per un valore complessivo di circa 40 milioni di euro. Lo comunica il gruppo in una nota. Psc ha partecipato a due lotti di gara dell’appalto di gara, aggiudicandosi l’affidamento del servizio di progettazione, produzione e installazione di sistemi antincendio sia su 204 complessi diesel ed elettrici “Minuetto” che 34 complessi ETR “Pendolini”. Su tali complessi rotabili verranno attivati i sistemi di rilevazione e spegnimento sia negli ambienti viaggiatori che nei vani tecnici, effettuati i test, le corse di prova e la messa in servizio, regolazioni e collaudi. Con queste ulteriori aggiudicazioni, che vanno a sommarsi ad altri due lotti, PSC rafforza la collaborazione in Trenitalia con un portafoglio complessivo di oltre 100 milioni di euro. Ad oggi, con le divisioni elettromeccanica, navale, ferroviaria, telecomunicazioni ed antincendio, PSC è presente in quattro continenti, conta 600 dipendenti in Italia, 1.900 nel mondo e nel 2018 raggiungerà un fatturato di circa 200 milioni di euro ed un portafoglio ordini di oltre 800 milioni di euro.