12 ottobre 2018- 14:18 Gse: Crippa, bene scelta nomine, nuova linfa

Roma, 12 ott.(AdnKronos) - "Siamo molto soddisfatti della scelta che è arrivata al termine di un lungo percorso di concertazione e valutazione congiunta fra il ministero dello Sviluppo economico e il ministero dell'Economia, a dimostrazione dell’importanza che il Gestore dei servizi energetici (Gse) riveste nella governance dell’energia: gestisce gli incentivi per la produzione di energia da Fer, coordina i principali meccanismi di promozione dell’efficienza energetica e controlla società pubbliche ed enti che svolgono servizi fondamentali per i clienti finali e nel settore della ricerca". Così Davide Crippa, il sottosegretario allo Sviluppo Economico con delega all’energia dopo che questa mattina l'Assemblea dei soci del Gse ha deliberato all’unanimità le nomine di Francesco Vetrò alla carica di presidente e di Roberto Moneta nel ruolo di ad. E’ stata, inoltre, nominata come consigliere di amministrazione Laura Bajardelli.Le nomine, sottolinea Crippa, "sono nuova linfa per il Gse, che dovrà essere un soggetto capace di osservare ed ascoltare i bisogni degli operatori del mondo dell’energia, fornire risposte tempestive e coerenti, agevolare le diverse opportunità, mantenendo e consolidando la propria autorevolezza".