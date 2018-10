12 ottobre 2018- 16:54 Gse: Girotto (M5S), buon lavoro ai nuovi vertici, tanta strada da fare

Roma, 12 ott. (AdnKronos) - "Le nomine dei vertici Gse (Gestore Servizi Elettrici) dopo qualche mese di stallo sono una notizia da accogliere con soddisfazione: al nuovo presidente Francesco Vetrò e al neo-Ad Roberto Moneta va il mio più grande in bocca al lupo". Così Gianni Girotto (M5s), presidente della X commissione del Senato (Industria e commercio). "L'importanza di Gse nella governance del comparto energetico - rileva - è nota, considerata la centralità che ha nella gestione degli incentivi e per la regolazione nell'ambito delle rinnovabili. Il M5s ha sempre avuto come baluardo programmatico lo sviluppo della produzione di energia da fer, e l'auspicio è che questo nuovo assetto possa imprimere un cambio di passo nel dare garanzie e nuovi orizzonti ai tanti operatori del settore. C'è tanta strada da fare, perciò buon lavoro al nuovo vertice Gse", conclude.