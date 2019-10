16 ottobre 2019- 22:33 Gse: ripartono giornate formative su riqualificazione energetica edifici pubblici

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - Ripartono le giornate formative del Gse mirate a fornire ai tecnici della Pubblica amministrazione e delle associazioni di categoria tutte le informazioni utili alla riqualificazione energetica degli edifici pubblici. Oggi si è svolto l’incontro con i dirigenti e i tecnici degli enti associati a Federcasa, l’Associazione che gestisce quasi 1 milione di alloggi (per circa 2,2 milioni di abitanti) dell’edilizia residenziale pubblica su tutto il territorio italiano. Un bacino molto importante ai fini del raggiungimento degli obiettivi di efficienza al 2030. Alla giornata, inoltre, hanno partecipato gli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri di Roma e Provincia.L’obiettivo dell’iniziativa, così come avvenuto in precedenza, è analizzare, anche con un approccio pratico, le tipologie di intervento disponibili e le modalità di accesso agli incentivi del Conto Termico, oltre a fornire una panoramica sui servizi che il Gse mette a disposizione quali l’autoconsumo, i contratti di ritiro dell’energia e il supporto individuale alla PA. Solo se si guarda all’edilizia residenziale pubblica, il Gse ha finora sostenuto circa 3.400 interventi sulle case popolari, erogando oltre 16 milioni di euro a fronte di una spesa di circa 48 milioni di euro da parte degli enti. "Raggiungere gli obiettivi al 2030 rappresenta una sfida che ci impegna tutti, a partire dalla Pubblica Amministrazione che deve costituire un esempio per i cittadini", sottolinea l’ad del Gse Roberto Moneta, aggiungendo "l’importanza del dialogo con Federcasa che rappresenta un punto di riferimento in Italia per il miglioramento della qualità abitativa degli edifici residenziali pubblici. In questo modo l’efficienza energetica non viene declinata solo nella dimensione ambientale, ma anche sociale".