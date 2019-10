16 ottobre 2019- 22:33 Gse: ripartono giornate formative su riqualificazione energetica edifici pubblici (2)

(Adnkronos) - L’incontro di oggi rappresenta il primo di una serie di appuntamenti che il Gse ha calendarizzato non solo per la formazione tecnica, ma anche per la promozione della cultura della sostenibilità in Italia."Federcasa è molto soddisfatta di poter rinsaldare trasversalmente i rapporti con il Gse, attraverso un lavoro di collaborazione e un percorso virtuoso, che metterà a disposizione dei nostri associati, strumenti importanti e attività di supporto sul Conto Termico", sottolinea il presidente di Federcasa Luca Talluri. "L’incontro di oggi in particolare, consente ai nostri tecnici di acquisire interessanti informazioni e approfondimenti operativi, attraverso un confronto diretto con il Gestore dei Servizi Energetici", conclude Talluri.Una sezione dell’incontro sarà infine dedicata al Question time durante il quale sarà possibile richiedere direttamente al Gse chiarimenti sui dettagli delle procedure applicative.