31 ottobre 2018- 19:46 Halloween: a Milano polizia festeggia tra piccoli pazienti Fatebenefratelli

Milano, 31 ott. (AdnKronos) - Una giornata insolita e giocosa, quella di oggi, per i piccoli pazienti della Casa Pediatrica dell'ospedale Fatebenefratelli e per gli agenti della questura di Milano che si sono messi in gioco per far vivere loro una esperienza da ricordare. Il 'Caso Halloween', così era intitolato l'evento, ha visto al centro la sparizione di un pacco di dolcetti e caramelle.Prontamente, i bimbi hanno allertato la polizia che è intervenuta circondando la zona e iniziando a fare rilievi scientifici per scoprire il colpevole. Attraverso un importante lavoro di analisi delle impronte digitali e alle indagini condotte per scoprire l’identikit del ladruncolo, gli uomini della polizia scientifica di Milano, supportati dal prezioso aiuto dei piccoli pazienti, sono riusciti a risolvere il caso e a restituire le caramelle ai legittimi proprietari. Al termine dell’incontro ai bimbi è stato consegnato anche un piccolo ricordo della polizia di Stato: "Una favola -commenta il direttore della Casa Pediatrica Luca Bernardo- una unicità che diventa realtà la presenza, per la prima volta, in ospedale della polizia scientifica di Milano che ha portato la tecnologia, l'innovazione, la professionalità e l'esperienza traducendola in termini ludici e di conoscenza per i bambini ed i ragazzi ricoverati presso Casa Pediatrica".