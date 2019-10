30 ottobre 2019- 15:28 Halloween: allarme esorcisti, 'sette a caccia di giovanissimi adepti' (3)

(Adnkronos) - Il giro d’affari dietro a questa ricorrenza è davvero ingente. “Da parte della società – precisa padre Carlin - ci sono interessi economici forti perché si alimenta un mercato”. Per don Mattiatelli, c'è una sorta di congiura "tra questa mentalità esoterica che viene iniettata nei piccoli e la volontà commerciale di chi ha impostato questa festa per vendere costumi e dolci. Il rischio è che i bambini con questa mentalità magica vengono messi su un piano inclinato che li porta a frequentare questi gruppi". In Italia il dibattito su Halloween è talmente diffuso e eclatante perché esiste “ancora un barlume di cristianesimo. Qui c’è ancora coscienza cristiana – dice Padre Carlin -. Chi fa Halloween non è gente che vive la fede forse la pratica, ma non la vive. Chi è cristiano festeggia i santi e non i morti. Esistono anche parrocchie e sacerdoti che fanno questa ricorrenza per ignoranza e perché non ne conoscono l’origine. Ignoranza e superbia sono le autostrade del demonio”. L’unico modo per evitare di incorrere in pericoli è quindi informarsi. “In base a quello che si impara – conclude il religioso - ci si rende conto che non è di certo una festa, ma che si nasconde un’operazione esoterica e occulta. L’unico modo per fermarla è ritornare a uno sguardo di fede, cristiano. Possiamo dire che Halloween è il male solo se conosciamo la fede in Cristo”.