30 ottobre 2019- 13:40 Hallowen: Venezia, grande festa dalle scuole alle vie del centro

Venezia, 30 ott. (Adnkronos) - Sarà una giornata di festa negli asili nido e nelle scuole materne del Comune di Venezia quella di domani 31 ottobre in occasione di Halloween, la festività di origini celtiche, molto amata dai bambini, che per la ricorrenza amano travestirsi da mostri, streghe, pipistrelli o zucche colorate e giocare con i compagni a “dolcetto e scherzetto”.Ecco perché l’occasione è diventata spunto per coinvolgere i più piccoli in laboratori a tema con attività dedicate all’intaglio della zucca, a ritagliare, dipingere e incollare disegni e decorazioni a tema per addobbare la propria scuola o fare un “lavoretto” da regalare ai genitori.In alcuni asili nido, come l’Onda o il Tiepolo nella Municipalità di Venezia Murano Burano, verranno proposte attività per scoprire i colori e i prodotti tipici dell’autunno, attività musicali e balli; in altri, come il Delfino e il Sole nella Municipalità di Lido Pellestrina, saranno organizzate castagnate e laboratori con la collaborazione della Proloco. Nei nidi Airone e Melograno, a Mestre Carpenedo, o Cucciolo a Favaro, saranno promossi laboratori manipolativi e di pittura. Passando alle scuole elementari, la panoramica delle attività si amplia coinvolgendo in tutti gli istituti i piccoli scolari in letture animate, caccia alla zucca, trucca-bimbi.