HARD ROCK CAFE FESTEGGIA IL 4 LUGLIO CON UNA SETTIMANA DI FREAKSHAKE

27 giugno 2017- 15:28

Roma, 27 giu. (AdnKronos) - Hard Rock Cafe esalta le sue radici americane con la festa del 4 luglio. Soltanto per questa occasione da sabato 1 a domenica 9 luglio, i Cafe di Roma, Venezia e Firenze aggiungono ai loro menu il Freakshake, drink extra-large Freakshake. Per una settimana i tre ristoranti-museo italiani subiranno una trasformazione per rappresentare l’America con decorazioni dedicate per creare l’atmosfera delle celebrazioni dell’Independence day.In omaggio alle sue origini americane, Hard Rock Cafe regala dunque a tutti gli amanti europei del milkshake la possibilità di provare il nuovo Freakshake: Un milkshake aromatizzato alla vaniglia con sciroppo di fragole e guarnito con pretzel, popcorn dolci, panna montata e un brownie al cioccolato servito nel Mason jar ossia nel vasetto Hard Rock. A completare la scena una colonna sonora dei più famosi artisti americani, in un’autentica celebrazione della più famosa festività statunitense. Nei tre Cafe, inoltre, è attiva la promozione '2 per 1' sulla birra Nastro Azzurro in bottiglia da 33cl disponibile al bar.'Red, White, Blue: join us for the celebration Independence Day'. Il giorno dell’Indipendenza Usa attraversa l’oceano e sbarca a Firenze: l’Hard Rock Cafe di via Brunelleschi è pronto a festeggiare il 4 luglio con uno speciale menu BBQ (barbecue) e musica dal vivo dalle 22.00 con il 'Rock’N’Roll Storyteller' Rick Hutton, storico volto di Videomusic, conduttore radiofonico e televisivo ma anche e soprattutto musicista rock & blues. Per tutta la giornata gli ospiti potranno celebrare e 'salutare' l’Unione in puro stile Usa: il Cafe, infatti, non solo sarà decorato con bandierine americane, ma accoglierà i suoi fan con la sagoma dello Zio Sam e della Statua della Libertà alti un metro e novanta. Una buona occasione per una foto da album dei ricordi.A Roma il 4 luglio si festeggia tutto il giorno sia a pranzo sia a cena in compagnia dei 'Cosplay' vestiti in tema super eroi Usa per un photo-shooting particolare. Il Cafe è decorato e lo staff è vestito a tema per vivere ancora più intensamente la festa più amata dagli americani. Il menu per l’intera giornata è al costo di 30 euro con un souvenir in omaggio. Anche a Roma dall’1 al 9 luglio si può assaggiare lo speciale dessert Freakshake. Dalle 20.00 DJ set con dj Blade, una playlist con le più grandi canzoni americane. E ancora tante sorprese per chi festeggia il 4 luglio in Via Veneto: in programma una divertente competizione a colpi di tweet, post e foto sui social con in palio i biglietti per un tour di Roma con Big Bus.Al Cafe di Venezia la giornata che celebra l’orgoglio nazionale americano vede protagonista il food rigorosamente a stelle e strisce e il sound rock’ n’roll e rockabilly originario degli Usa Per tutta la giornata, sia a pranzo che a cena i fan potranno gustare l’Independence Day Menu che comprende anche piatti vegetariani. Il menu dedicato prevede un antipasto a base di alette di pollo o alette di cavolfiore, un piatto principale a scelta tra il classico intramontabile Original Legendary Burger, il Pulled Pork Sandwich, l'Hickory Barbecue Bacon Cheeseburger, il Veggie Leggie ovvero il burger vegetariano e la ricca Southern Salad e per finire un dessert a scelta tra la mitica Torta Brownie al cioccolato e il Gelato. Come negli altri Cafe, il tutto accompagnato da una Nastro Azzurro alla spina o da una bevanda analcolica. La serata si scalda a partire dalle ore 21.30, quando tra capelli con la brillantina e giacche dai colori sfavillanti, sale sul palco del Cafe la rock’ n’ roll band dei P-51 AIRPLANES composta da Jim Singer, chitarra e voce, Max Vidali, pianoforte e voce, Leo Artusi, contrabbasso e cori, Steve J.J. Gennari, batteria e cori. Le vibrazioni e l’energia dei grandi classici dei fifties d’oltre oceano vengono così riproposte live dal quartetto tutto al maschile al pubblico del Cafe di Bacino Orseolo.