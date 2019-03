13 marzo 2019- 15:49 Hard Rock Cafe Venezia sostiene il 'Camp of Rock'

Venezia, 13 mar. (AdnKronos) - Con Hard Rock Cafe Venezia la musica rock suona nel segno dell’inclusione. Il Cafe del Rock veneziano diventa partner dell’organizzazione Champions’ Camp di Casalecchio di Reno (Bologna) e dona oltre 4.000 euro per supportare Camp of Rock, il progetto educativo che consente a ragazzi disabili e non di vivere l’esperienza di un camp estivo incentrato sull’insegnamento della musica come veicolo di integrazione.Champions’ Camp, realtà bolognese che dal 2006 organizza e realizza camp estivi per ragazzi basati su un progetto pedagogico educativo di carattere multidisciplinare e inclusivo, è tra le 50 realtà selezionate quest’anno in tutto il mondo da Hard Rock Heals Foundation, l’organizzazione che coordina le attività filantropiche di Hard Rock International, quale destinataria del contributo di 5.000 dollari per sostenere un progetto benefico in favore della comunità locale e del territorio su proposta di Hard Rock Cafe Venezia.Attraverso la donazione, il Cafe Veneziano consente a dieci ragazzi portatori di disabilità e non, tra i 9 e i 16 anni, di poter partecipare gratuitamente, nel mese di luglio, al Camp of Rock ad Andalo, in Trentino Alto Adige, il summer camp che unisce alle attività outdoor l’insegnamento della musica e dei suoi valori. Durante la vacanza studio, Hard Rock Cafe e Champions’ Camp mettono a disposizione dei giovanissimi un gruppo di insegnanti che darà ai ragazzi l’opportunità di seguire lezioni di chitarra, basso, batteria, percussioni, tastiere e canto con l’obiettivo di coinvolgere tutti nell’apprendimento di uno strumento musicale e nella preparazione di un concerto a chiusura dell’esperienza estiva. Inoltre il team del Cafe di Venezia trasformerà il camp in una vera e propria “School of Hard Rock” proponendo lezioni - viaggio nella storia della musica rock attraverso il racconto delle storie dei personaggi, le immagini degli eventi e dei concerti che l’hanno segnata. Si tratta di un vero e proprio progetto didattico che il Cafe veneziano rivolge da 8 anni ai ragazzi delle Scuole Primarie e Secondarie di primo e secondo grado.“Hard Rock Heals Foundation vive per ‘Love.Amplified’ come recita il motto dell’organizzazione- commenta Kellie Brown, Manager della Global Philanthropy per Hard Rock International – Rientra nel nostro impegno per migliorare la qualità della vita delle persone attraverso il potere della musica. Grazie al nostro programma di sussidi annuali offriamo l'opportunità per ogni team di Hard Rock di proporre un'organizzazione benefica da supportare nella propria comunità di riferimento. Con location in oltre 75 paesi, questo processo ci consente di servire diverse comunità locali attraverso partner fidati che condividono la convinzione che la musica abbia un potere benefico".Nel 2019 per il terzo anno consecutivo Hard Rock Heals Foundation sostiene programmi educativi gestiti da organizzazioni o associazioni che operano sul territorio attraverso donazioni che offrono maggiori opportunità a coloro che condividono con Hard Rock la passione per la musica. Quest’anno la fondazione donerà un totale di 250.000 dollari a enti di beneficenza locali per sostenere i loro sforzi legati alla musica.“Siamo felici di iniziare questa collaborazione con Champions’ Camp e di sostenere questo progetto educativo che vede la musica finalmente al centro di un percorso di integrazione tra ragazzi con difficoltà e non – dichiara Eleonora Verdica Costantini, Sales Marketing Manager di Hard Rock Cafe Venezia- Con la donazione in denaro diamo l’opportunità di far vivere un’esperienza unica a ragazzi che non hanno la possibilità, per motive economici o socio culturali che riguardano le famiglie di provenienza, di fare una vacanza studio e allo stesso tempo di avvicinarsi al mondo della musica. La nostra non vuole essere però una semplice elargizione ma un contributo fattivo e progettuale. Così abbiamo fortemente voluto unire le nostre competenze con quelle dello staff di Champions’ Camp e siamo riusciti a creare delle belle sinergie per far vivere ai ragazzi un camp estivo indimenticabile dal sapore rigorosamente rock”.“E’ con grande piacere che annunciamo questa importante collaborazione con Hard Rock Cafe Venezia che porterà un grande valore aggiunto alle settimane del Camp of Rock. Grazie alla partnership avremo la possibilità di inserire educatori e formatori della storia della musica rock all’interno del corpo insegnanti ed affiancheranno i maestri di musica coinvolti nel progetto - dichiarano Fabrizio Corti e Andrea Martinello, fondatori e soci di Champions’ Camp – e questo ci fa molto piacere. Grazie al sostegno di Hard Rock Heals Foundation avremo la possibilità di ospitare dieci bambini in difficoltà che coltivano la passione per la musica, il tutto in linea con la filosofia dell’organizzazione che da sempre è attenta e sensibile al sociale ed ha sviluppato in tredici anni di attività vari progetti di sostegno a persone in difficoltà e con disabilità. Questa nuova possibilità ci rende molto felici e faremo del nostro meglio per far vivere belle emozioni ed esperienze indimenticabili a tanti bambini.”