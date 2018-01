HARD ROCK CAFE VENEZIA SUPPORTA 'I BAMBINI DELLE FATE'

12 gennaio 2018- 16:00

Roma, 12 gen. (AdnKronos) - L’Hard Rock Cafe di Venezia inizia il nuovo anno con una nota positiva. Il Cafe di Bacino Orseolo diventa partner dell’organizzazione “i Bambini delle Fate” e dona oltre 4.000 euro a supporto della “Banca del Tempo Sociale”, la nuova iniziativa dell’organizzazione che ha l’obiettivo di garantire l’inclusione sociale di ragazzi disabili nell’area di Bolzano, Pordenone, Udine e Treviso e pronta ad ampliare il progetto in altre province d’Italia. Il Cafe veneziano è stato, infatti, selezionato da Hard Rock International e Hard Rock Heals Foundation, l’organizzazione che ne coordina tutte le attività filantropiche, tra oltre 200 location di Hard Rock in tutto il mondo, quale destinatario del contributo di 5.000 dollari per sostenere il progetto benefico in favore della comunità locale e del territorio in cui il Cafe è presente. La “Banca del Tempo Sociale” è l’iniziativa dell’impresa sociale “i Bambini delle Fate”, fondata nel 2005 a Castelfranco Veneto da Franco e Andrea Antonello, che opera a favore dell’inclusione delle persone autistiche o con altre disabilità e fornisce sostegno alle loro famiglie attraverso l’ideazione e il finanziamento di progetti sociali sul territorio nel quale vivono. Partita da Bolzano nel 2016, la “Banca del Tempo Sociale”, anche grazie al sostegno di Hard Rock Cafe Venezia, è approdata anche a Pordenone, Udine e Treviso con lo scopo di offrire ai ragazzi con disabilità l’occasione di trascorrere del tempo con un amico o con un proprio coetaneo. “I Bambini delle Fate”, in collaborazione con il Cafe veneziano e altre aziende del territorio, mette in contatto i ragazzi con disabilità che fanno parte di un’organizzazione non profit locale con studenti delle scuole secondarie di secondo grado che vogliono dedicare tempo libero e compagnia a scopo sociale. Nei prossimi mesi verranno presentate le organizzazioni non profit locali e gli istituti scolastici aderenti all’iniziativa, insieme alle modalità che caratterizzano tutto il programma. “L'Hard Rock Heals Foundation nasce e opera per migliorare la vita delle persone attraverso il potere della musica", dichiara Kellie Brown, manager della Global Philanthropy per Hard Rock International. "Le sovvenzioni assegnate dalla fondazione vengono destinate a progetti di carattere musicale gestiti da associazioni o organizzazioni che agiscono sul territorio nel quale sono presenti le location Hard Rock - continua - A oggi Hard Rock International e Hard Rock Heals Foundation supportano quasi 100 organizzazioni che operano attraverso e con la musica in oltre 40 paesi in tutto il mondo". “Questi ragazzi sono sempre soli – commenta Franco Antonello, presidente de 'I Bambini delle Fate' – il papà e la mamma sono gli unici amici che hanno… quando trovi un amico trovi un tesoro... si dice. Grazie ad aziende come Hard Rock Cafe Venezia, che ha creduto nella nostra iniziativa, è possibile creare delle occasioni di inclusione e chissà, magari dei legami di amicizia che potranno durare per sempre”.“Qualche mese fa abbiamo conosciuto l’attività de 'i Bambini delle Fate' - spiega Eleonora Verdica Costantini, Sales & Marketing Manager di Hard Rock Cafe Venezia - e il progetto in nuce della Banca del Tempo Sociale. Subito ci siamo messi a lavoro per dare il nostro contributo ai ragazzi disabili e alle loro famiglie, residenti in città a noi limitrofe dislocate tra Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige". "L’idea - osserva - ci è sembrata semplice quanto fantastica ovvero favorire un percorso di integrazione tra ragazzi con difficoltà e non, che faccia leva su due elementi fondamentali: vivere il tempo libero attraverso la musica e il divertimento e sviluppare nuove amicizie. Ci siamo entusiasmati e abbiamo proposto il progetto perché potesse ricevere il finanziamento da parte della nostra Hard Rock Heals Foundation. Siamo veramente orgogliosi di essere stati selezionati tra oltre 200 progetti presentati. Da oggi iniziamo a seguire questo progetto lavorando al fianco dell’organizzazione e speriamo possa diffondersi presto anche in altre province italiane”.Ogni anno, Hard Rock Heals Foundation riceve dalle proprietà di Hard Rock di tutto il mondo proposte di supporto a progetti di charity che vengono poi esaminate dal Consiglio consultivo dell'organizzazione. I progetti presentati dalle location vengono selezionati in base alle modalità con cui la musica viene utilizzata dalle organizzazioni e associazioni, l'impatto che i progetti potrebbero produrre sulla comunità locale e l'impegno generale che le location possono garantire nei confronti di Hard Rock Heals Foundation in termini di attività di volontariato e sostegno alla campagna. Nel 2018 circa 45 location Hard Rock in tutto il mondo hanno ricevuto sovvenzioni da destinare a progetti sociali di organizzazioni e associazioni. L'Hard Rock Heals Foundation è un’organizzazione filantropica globale che si fonda sull’idea che la vita delle persone possa essere migliorata attraverso il potere e la forza universale della musica, come indica il motto “Love. Amplifed”. La Hard Rock Heals Foundation fornisce supporto economico e assistenza, in tutto il mondo, a programmi incentrati sulla musica al fine di garantire il benessere delle persone. Tutti i fondi raccolti attraverso i vari sforzi filantropici di Hard Rock nei Cafe, negli Hotel, nei Casinò e in altri luoghi sono destinati ai progetti globali e locali strettamente legati alla musica, l’elemento che più contraddistingue il brand Hard Rock nel mondo.