24 ottobre 2018- 19:43 Hera: avviato progetto integrazione per Cmv

Roma, 24 ott. (AdnKronos) - È stato avviato oggi dai Cda delle società coinvolte il percorso che porterà allo sviluppo di un solido progetto industriale nell’area dell’alto ferrarese che vede coinvolte le realtà di CMV Servizi e CMV Energia e Impianti, per le parti di attività nel settore energia. Lo rende noto Hera in un comunicato. Le due aziende sono possedute dai Comuni di Cento, Vigarano Mainarda, Bondeno, Poggio Renatico, Terre del Reno e Goro, che a valle dell’operazione vedranno una crescita della loro partecipazione societaria nel Gruppo Hera.L’esecuzione dell’accordo è soggetta alle condizioni di prassi in operazioni analoghe e all’approvazione da parte dei diversi soci nelle rispettive assemblee, attese entro la fine dell’anno. L’operazione interesserà circa 25.000 clienti (21.300 gas e 3.500 elettrico) e circa 30.000 punti di riconsegna (26.500 nel ferrarese e oltre 3.100 nel bolognese) per la distribuzione del gas naturale.L’operazione prevede il mantenimento dell’attuale personale impiegato nei due rami di attività di CMV Servizi e CMV Energia e Impianti e saranno mantenuti i presidi territoriali, che vedranno una convergenza rispetto alle altre attività del Gruppo Hera nel medesimo territorio. Alle attività di CMV saranno estese le soluzioni e policy del Gruppo, a beneficio della qualità e innovatività del servizio dedicato ai clienti.