10 gennaio 2019- 17:53 Hera: in 2018 mol a 1,02 mld (+3,6%)

Roma, 10 gen. (AdnKronos) - Il Cda del gruppo Hera, che si è riunito per discutere il piano industriale al 2022, ha esaminato anche il preconsuntivo 2018, che consolida un margine operativo lordo (Mol) a fine anno di 1,02 miliardi di euro, in crescita del 3,6% rispetto ai 984,6 milioni al 31 dicembre 2017. Lo rende noto il gruppo Hera in un comunicato.