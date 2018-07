17 luglio 2018- 12:32 H-Farm: ponte tra Italia e Cina, Marco Polo Program raccoglie 2,4 mln euro (2)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Le ultime startup partecipanti alla seconda edizione hanno appena ultimato le loro attività in H-FARM; ora, per conseguire un’ulteriore crescita nel mercato cinese, la piattaforma di innovazione sta dialogando con potenziali partner e player di settore, come Tuspark (Tsinghua University Science Park, facente parte della più grande università al mondo), il colosso dell’innovazione con sedi in 20 città e regioni in Cina, capace di supportare un ecosistema di 1.000 aziende offrendo loro supporto high-tech, R&D, investimenti e altri servizi e con cui c’è già un accordo in essere.Iniziano in questi giorni le selezioni per la terza edizione di Marco Polo Program. Potranno parteciparvi startup italiane, iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese e costituite da almeno 3 anni. La terza edizione del programma inizierà nei prossimi mesi e prevederà sessioni ad hoc per ciascuna startup che si terranno nel Campus di H-FARM coinvolgendo mentor ed esperti, oltre a momenti d'incontro organizzati sulle base delle esigenze degli imprenditori cinesi che hanno investito nelle startup.