16 luglio 2018- 13:26 Hitachi: Hri firma contratto da 87 mln per 12 treni metro Milano (2)

(AdnKronos) - “Un nuovo contratto- afferma Maurizio Manfellotto, ceo Hitachi Rail Italy e Group coo Service Maintenance Hitachi Rail - che testimonia la soddisfazione del nostro cliente per l’azienda e i suoi prodotti. I passeggeri milanesi hanno già testato questi treni e siamo orgogliosi di poterne realizzare altri che contribuiranno all’ulteriore evoluzione della mobilità cittadina.” “Affidabilità, qualità, puntualità del piano consegne - dice Giuseppe Marino, Group coo Rolling Stock Hitachi Rail – sono i driver di una mobilità moderna e sostenibile. I nostri treni presentano elevate performance dal punto di vista dell’affidabilità e del confort. Nelle nostra fabbriche puntiamo ad una sempre maggiore digitalizzazione dei processi che ci consente di ottimizzare progressivamente il nostro time to market e, allo stesso tempo, di poter disporre, per i nostri progetti, di un bacino di dipendenti internazionale, con grandissima professionalità e competenza”.