H&M: SINDACATI, MASSICCIA ADESIONE A SCIOPERO CONTRO ESUBERI

10 giugno 2017- 16:15

Roma, 10 giu. (AdnKronos) - Massiccia la partecipazione alla #FashionRebel, la giornata di sciopero e mobilitazione indetta dai sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UIltucs contro gli 89 esuberi dichiarati dalla catena di abbigliamento svedese H&M in due punti vendita a Milano e nei negozi di Cremona e Venezia Mestre prossimi alla chiusura ma che hanno bilanci in attivo, seppure gravati da costi di affitto onerosi. L’adesione, si legge in una nota congiunta dei sindacati, ha registrato una media nazionale dell’80% con punte di adesione totale nei punti in chiusura. Numerose le iniziative di solidarietà dei lavoratori del gruppo in tutta Italia. La protesta è la risposta dei sindacati alla totale indisponibilità da parte dell’azienda a prendere in considerazione le proposte avanzate al tavolo di confronto, volte alla salvaguardia occupazionale e alla tutela delle condizioni di lavoro attraverso l’efficientamento della rete vendita. "La grande partecipazione alla mobilitazione di oggi rappresenta il segnale del malessere dei lavoratori, esposti alle logiche del profitto sfrenato e ai tagli del costo del lavoro decisi dalla multinazionale della moda che ha un fatturato in crescita, investe ed espande la propria presenza in maniera aggressiva", sottolineano Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uitucs.