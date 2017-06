H&M: SINDACATI, MASSICCIA ADESIONE A SCIOPERO CONTRO ESUBERI (2)

10 giugno 2017- 16:15

(AdnKronos) - "La chiusura dei negozi e la pesante messa in discussione occupazionale sono state decise unilateralmente dall’azienda nel bel mezzo di un difficile confronto tra le parti", hanno denunciato le tre sigle sindacali. "La dichiarazione di esuberi risulta ancora più ingiustificata in considerazione della forte attività di espansione sostenuta dall’impresa, anche in relazione alla recente apertura di diversi punti di vendita a livello di Gruppo e del ricorso spropositato e strutturale al lavoro a chiamata" e "che non trova riscontro simile tra i diretti concorrenti con circa 1.300 job on call a fronte dei 5.450 dipendenti complessivi della multinazionale". In ultimo Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uitucs denunciano "la totale assenza di approccio etico al tema dell’occupazione e alla responsabilità sociale di impresa, peraltro enfatizzata negli incontri a livello internazionale e nel Comitato Aziendale Europeo".