HONDA: PROFITTI 9 MESI A 951,5 MLD YEN, +82,8% SU ANNO

2 febbraio 2018- 11:01

Roma, 2 feb. (AdnKronos/dpa) - Honda Motor archivia i primi 9 mesi dell'esercizio con un utili che salgono a 951,5 miliardi di yen, con un aumento dell'82,8% rispetto ai 520,6 miliardi dell'anno precedente. Il risultato operativo è positivo per 706,7 miliardi di yen, +0,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Una crescita, quella della casa automobilistica giapponese, spinta dall'accelerazione delle vendite e dal'indebolimento dello yen. Per l'intero esercizio, Honda rivede al rialzo i risultati stimando un utile di 1000 miliardi di yen e vendite per 15.200 miliardi di yen.