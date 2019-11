2 novembre 2019- 11:10 Hong Kong, nuova marcia e gas lacrimogeni

Hong Kong, 2 nov. (Adnkronos) - Migliaia di manifestanti sono scesi per le strade di Hong Kong sfidando la polizia con una marcia non autorizzata. Vestiti di nero e molti mascherati nonostante il divieto, i manifestanti hanno invaso Causeway Bay, popolare quartiere dello shopping.La manifestazione segue l'avvertimento della Cina che venerdì ha detto che non avrebbe tollerato alcuna sfida al sistema di governo di Hong Kong. La polizia ha usato gas lacrimogeni per disperdere la protesta. Molti manifestanti hanno intonato gli inni nazionali britannici e statunitensi, sventolando bandiere straniere con alcuni che hanno chiesto l'indipendenza.