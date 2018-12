27 dicembre 2018- 17:19 Hps: Bentivogli, atteggiamento cinico e irrispettoso, intervenga Di Maio

Roma, 27 dic. (AdnKronos) - "Un comportamento tanto cinico quanto vile quello messo in campo alla vigilia di Natale dalla Hammond Power Solutions, l’azienda controllata dall'omonima multinazionale canadese attiva nella produzione di trasformatori elettrici a Marmate in provincia di Varese, dove c’è anche la sede europea, e a Meledo nel Vicentino". Ad affermarlo in una nota è il segretario generale Fim Cisl Marco Bentivogli.Alla vigilia delle feste, aggiunge, "i 40 dipendenti dello stabilimento hanno ricevuto il cesto natalizio, ma immediatamente dopo anche la comunicazione del licenziamento. I motivi? Secondo quanto si apprende dalla stampa locale, perché l’azienda non ha avuto nemmeno la faccia di avvisare le organizzazioni sindacali, un cambio di strategie della casa madre canadese. In questi giorni le RSU a turno stanno presidiando l’azienda per evitare che la proprietà porti via le attrezzature".