27 dicembre 2018- 17:19 Hps: Bentivogli, atteggiamento cinico e irrispettoso, intervenga Di Maio (2)

(AdnKronos) - L'azienda, rileva ancora Bentivogli, "si chiamava in origine Marnate Trasformatori, ed era stata acquisita dai canadesi appena 6 anni fa. L’azienda è sempre andata bene tanto che era in programma dopo la pausa delle festività natalizie un incontro con i dirigenti per discutere del contratto integrativo". Un atteggiamento quello dell’azienda, aggiunge il leader della Fim, "cinico e privo di rispetto e responsabilità nei confronti dei lavoratori, del sindacato e del territorio. Il tutto aggravato motivi che non hanno nulla a che vedere rispetto alla redditività e produttività del sito. Quella della Hps di Marnate è l’ennesima vertenza che dimostra l’inutilità del decreto anti-delocalizzazioni, chiediamo al Governo di intervenire è in gioco la credibilità delle istituzioni che non possono acconsentire un atteggiamento così cinico quanto irrispettoso". In Italia, conclude, "fare impresa è difficile ma lo è grazie anche a imprenditori senza nessuno spessore umano e di capacità gestionale e infatti come diciamo da tempo, chi non rispetta dignità umana e ambiente, fallisce prima".