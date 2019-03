12 marzo 2019- 15:42 Huawei: gruppo tlc inaugura nuova sede a Milano (2)

(AdnKronos) - Nell’area dell’Iecc, l’Innovation, Experience and Competence Center di Huawei, è possibile sperimentare la visione tecnologica del gruppo, con le soluzioni per le smart city e per i mercati verticali. Nell’area espositiva l’Intelligent Operation Center mostra come la gestione in tempo reale del traffico, il monitoraggio climatico-ambientale, l’ottimizzazione dei trasporti e dei parcheggi, la raccolta intelligente dei rifiuti e la gestione smart dell’energia si traducano in una migliore qualità di vita e una migliore gestione delle risorse pubbliche.Altri spazi sono dedicati al 5G, alle soluzioni per la smart transportation e le auto connesse e alle smart grid, le reti intelligenti per la gestione dell’energia."Il nostro Iecc -ha continuato Miao- è un elemento simbolo della collaborazione con tutto l’ecosistema, all’insegna dell’apertura e della trasparenza. Un ecosistema, quello milanese e lombardo, che con le sue aziende e le sue università, già nostre partner in importanti progetti di ricerca, costituisce il motore dell’innovazione e dello sviluppo del Paese e che può trovare in Huawei un partner a lungo termine. Siamo oggi uno dei maggiori investitori esteri in Italia, a Milano, in particolare, abbiamo aperto il nostro primo ufficio nel 2004, con una decina di dipendenti, e oggi con la partecipazione al trial 5G, contribuiamo al percorso verso una smart city all’avanguardia, ben oltre i confini nazionali".