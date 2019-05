22 maggio 2019- 16:51 Huawei: Tajani, 'no uso telecamere che violano privacy'

Roma, 22 mag. (AdnKronos) - No all'utilizzo delle telecamere di videosorveglianza Huawei per i rischi di violazione della privacy. Lo dice il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, in occasione della presentazione delle proposte del partito sulla sicurezza a Roma. "Non affiderei i dati a Huawei -spiega- il Parlamento europeo si è espresso in maniera molto chiara contro la possibilità di cedere il 5G per esempio a Huawei. Dati e informazioni ad una società cinese non li darei, sono come i lingotti della Banca d'Italia. Rischiamo di cedere spazi di sovranità: i cinesi già vogliono prendersi i porti, non gli darei i dati sensibili, ci sono tante imprese italiane affidabili, riservate".