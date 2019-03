13 marzo 2019- 15:35 Hydrochem: Mise, apprezzamento per prospettive rilancio

Roma, 13 mar. (AdnKronos) - "Apprezzamento per le prospettive di rilancio dell’azienda, sulle quali il ministero continuerà il monitoraggio, anche al fine di salvaguardare i lavoratori. Siamo pronti a mettere in campo tutti gli strumenti necessari a supportare la continuità aziendale". Così il vice capo di gabinetto del ministero dello Sviluppo, Giorgio Sorial al termine dell'incontro al Mise sull'azienda Hydrochem Italia, controllata dal gruppo chimico tedesco Icig, con sede a Pieve Vergonte (Vb). All’incontro, presieduto da Sorial e dal sottosegretario Davide Crippa, hanno partecipato i rappresentanti dell’azienda, degli enti locali e le organizzazioni sindacali e industriali del territorio. In apertura della riunione l’azienda ha comunicato che la prossima settimana verrà formalizzata la richiesta di concordato preventivo con continuità aziendale, al fine di procedere in tempi brevi alla sottoscrizione di un accordo industriale con Execo che ha già manifestato interesse per il sito produttivo piemontese.